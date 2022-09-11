تنتظر جماهير الزمالك في الأيام المقبلة، انضمام محمد صبحي لتدريبات الفريق، بعد إعلان عودته رسميًا للقلعة البيضاء.

وأعلن الزمالك أمس السبت، رسميًا عودة محمد صبحي لحراسة مرمى الفريق، بعد انتهاء فترة إعارته لفريق فاركو، ليكون الحارس جاهزًا لحماية عرين الأبيض في الموسم الجديد بصحبة محمد عواد.

وعلق صبحى على عودته إلى الزمالك مجددًا، بنشره من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورته وهو يحمل قميص الزمالك معلقا عليها: "الحمد لله رجعت بيتي".

وقدم صبحي مع فاركو خلال فترة إعارته موسم متميز بعدما خاض الحارس 29 مباراة في بطولة الدوري العام، نجح خلالها الخروج في 16 مباراة بشباك نظيفة، واستقبل مرماه في بقية المباريات 19 هدفًا.

واستطاع صبحي التصدي لركلة جزاء في مباراة فريقه ضد فيوتشر بالجولة الـ18 للدوري، ولم يشارك الحارس في مباراتين بسبب حصوله على عقوبة الطرد خلال مباراة فريقه أمام إنبي.