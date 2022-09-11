ررئيس وزراء أنتيجوا وبربودا: سنجري استفتاء على تحول البلاد إلى جمهورية خلال ثلاث سنوات

قال جاستون براون رئيس وزراء أنتيجوا وبربودا إنه سيدعو إلى إجراء استفتاء على أن تصبح البلاد جمهورية في غضون ثلاث سنوات، وذلك بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية" أن الدولة الكاريبية هي واحدة من بين 14 دولة لا تزال تبقي ملك بريطانيا على رأس الدولة، حيث وقع رئيس الوزراء جاستون براون وثيقة تؤكد وضع تشارلز كملك جديد.

ولكنه بعد ذلك بدقائق قال إنه سيضغط من أجل إجراء استفتاء لتتحول البلاد إلى جمهورية، بعد أن أشار إلى مثل هذه الخطوة في وقت سابق من العام الجاري خلال زيارة قام بها إيرل وكونتيسة وسكس.

وقال براون لقناة "أي تي في": "هذا ليس عملا عدائيا أو أي تباعد بين أنتيجوا وبربودا والنظام الملكي، ولكنه الخطوة الأخيرة لإكمال دائرة الاستقلال، لضمان أننا حقا دولة ذات سيادة.

وعند سؤاله عن إطار زمني للاستفتاء رد قائلا:" ربما في غضون السنوات الثلاث المقبلة".

يشار إلى أن رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس ذكر أمام الأمير وليام وزوجته كيت أن بلاده قد تكون التالية في أن تصبح جمهورية، في حين قال وزير من دولة بليز بعد ذلك إنه ربما حان الوقت "لاتخاذ الخطوة التالية في الحصول على استقلالنا حقا".

واعترف وليام بعد الرحلة أن أيام النظام الملكي في منطقة البحر الكاريبي قد تكون معدودة.