خالد لطيف: استقالة مجلس الزمالك السابق جاءت بقناعة تامة

قال خالد لطيف المرشح على منصب أمين صندوق نادي الزمالك، إنه لا يوجد اتصال بينه وبين قائمة حسين لبيب أو تفكير بالتواجد معهم، ولكن التواصل مع فاروق جعفر وهاني العتال وكل المرشحين لخدمة النادي.

وتابع لطيف في تصريحات لـ قناة «النهار»: "العلاقة جيدة بين المتنافسين في انتخابات الزمالك، والجميع جاء من أجل مصلحة النادي".

وأضاف: "قد أتواجد في قائمة وهناك تفكير لدخولي قائمة مع فاروق جعفر وهاني العتال، وكل ما هو في مصلحة نادي الزمالك سوف نقوم به، ولدينا تصورات لحل أزمات نادي الزمالك المادية".

وواصل لطيف: "الأزمات التي يعيشها الزمالك جاءت بسبب تراكمات سنوات طويلة وعوامل عديدة من الحجز والضرائب وحل مجالس وغيرها وكانت استقالة المجلس السابق عن قناعات تامة".

وأتم: "ولكن هدفي هو مساعدة النادي سواء داخل المجلس أو خارجه، ولا أخوض انتخابات إلا وفزت بها، ورسالتي للجمعية العمومية أنني فزت 4 مرات وأتمنى أن أحصد ثقتهم هذه المرة".