 وزير العدل: لا أحد يتدخل بعمل الهيئة الوطنية للانتخابات.. وأعداء الوطن يشككون في كل نجاح - بوابة الشروق
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وزير العدل: لا أحد يتدخل بعمل الهيئة الوطنية للانتخابات.. وأعداء الوطن يشككون في كل نجاح

شيماء رزق
نشر في: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 9:53 م | آخر تحديث: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 9:53 م

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الانتخابات الرئاسية وغيرها هيئة وطنية مستقلة مكونة بالكامل من قضاة من مختلف الهيئات والمؤسسات القضائية، مؤكدًا أن رئيس الوزراء تلقى رؤى كل جهة بشأن الانتخابات.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن الانتخابات الرئاسية ستتم بإشراف قضائي كامل، منوهًا بأن الهيئة هي من ستوزع القضاة على اللجان الانتخابية بالمحافظات، ولا أحد يتدخل في عمل الهيئة الوطنية للانتخابات.

ولفت إلى أن أعداء مصر دائما يشككون في كل نجاح تقوم به الدولة، وفي كل الإجراءات التي يتم اتخاذها، مؤكدًا أنه لا يتم الالتفات إلى ما يروجه أعداء الوطن من شائعات، بل الالتفات يكون لأجهز الدولة من أجل دعمها ومساندتها فيما يقال.

وفيما يتعلق بقانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، أكد أنه تم الانتهاء من القانونين على أن يتم إرسالهما لمجلس النواب، لافتًا إلى أن القانون تم تقديمه بشكل عصري ومتطور.

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