الغرفة الأوروبية للتجارة تحذر الصين من أنها أصبحت أقل جاذبية للشركات الأوروبية

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أظهرت ورقة موقف نشرتها الغرفة الأوروبية للتجارة اليوم الأربعاء أن السوق الصيني أصبح أقل جاذبية للشركات الأوروبية بسبب الإصلاحات التي لم يتم تطبيقها والتحديات المتزايدة.

وأوضحت الورقة التي تصدر سنويا أنه بالنسبة لبعض الشركات، بدأت مخاطر الاستثمار في الصين تتجاوز المزايا.

وأكدت الغرفة، التي تمثل أكثر من 1700 شركة، الحاجة لاتخاذ إجراء حاسم للتعامل مع المخاوف الرئيسية للشركات.

وقال رئيس الغرفة ينس إسكيلوند إنه تم الوصول " لنقطة تحول"، حيث يقوم المستثمرون بفحص عملياتهم في الصين بصورة أكثر قربا، في الوقت الذي بدأت فيه تحديات العمل بالصين تتجاوز مميزاته.

وأضاف" على الرغم من أن الصين مازالت تحظى بإمكانيات كبيرة، فإن هذا الوضع يتطلب من الحكومة الصينية اتخاذ إجراءات عاجلة، وليس المزيد من خطط العمل".

وتقدم ورقة الموقف أكثر من الف توصية للحكومة الصينية و" برنامج عمل" لإعادة بناء الثقة.

وأوضحت الغرفة أنها لا ترى الشركات الأعضاء بها يريدون الانسحاب بالكامل من الصين، حيث أنها ما تزال تعد موقعا مهما للصناعات مثل السيارات وصناعة الكيماويات، حسبما قال إسكيلوند.