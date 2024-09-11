تقدم دار الأوبرا ثلاث أمسيات للأغاني والقصائد الفرنسية يحييها نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف المدير الفنى الدكتورة داليا فاروق، فى افتتاح موسمهم الفنى، بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن، وصوليست التشيللو شادى حنا، ومن إخراج هشام الطلى.

فعلى المسرح الصغير يقام حفلين الأول في الثامنة والنصف مساء الجمعة المقبل، والثاني يقام في الثانية بعد ظهر السبت، وتختتم الأمسيات فى الثامنة والنصف مساء الجمعة ٢٠ سبتمبر على مسرح سيد درويش دارأوبرا الإسكندرية.

يتضمن البرنامج مختارات من أبرز القصائد الشعرية والأغاني الفرنسية لكبار الشعراء، منها "غداً عند الفجر لـ فيكتور هوجو، الخادمة وجرة اللبن، فأر المدينة وفأر الريف، الثعلب والعنب، الغراب والثعلب لـ جيان دى لافونتين، تحت جسر ميرابو لـ جويلوم ابولينار، خيول خشبية لـ بول فيزلين، الطائر الطنان لـ تشارلز مارى رينيه، البحارة لـ تيوفيل جاتيير، كرنفال الحيوانات لـ كامى سان صانس.

ويصاحب القصائد والأغانى المقدمة عرض باللغتين الفرنسية والعربية.