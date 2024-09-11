منة شلبي تكشف تفاصيل دورها في فيلمها الجديد سلطان الهوى

تحدثت الفنانة منة شلبي، عن دورها في فيلمها الرومانسي الجديد "سلطان الهوى"، والذي تشارك في بطولته مع الفنان أحمد داود، ويجري تصويره حاليًا.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج"it’s show time" المذاع عبر شاشة "الحياة" مساء الثلاثاء، إن "الدور لطيف وبسيط"، مشيرة إلى أنه مختلف عن الأدوار التي قدمتها سابقا، مضيفة أن الفنان أحمد داود من المفترض أن يكون أقرب أصدقائها في الفيلم.

وأوضحت أن الفنان أحمد داود يواجه صعوبة في تصوير الفيلم بسبب عدم حبه للجدية، على الرغم من أنه جاد في بعض الأشياء، مشيرة إلى أن طبيعة الفيلم تتطلب منه التركيز طوال الوقت.

وكشفت عن الأسباب التي جعلتها تقرر التعاون مع المخرجة والمؤلفة هبة يسري في تجربتها الأولى، قائلة: "صدقتها وحسيت أن عندها شيء وهي شخصية موهوبة، فأخذت الريسك".

وأشارت إلى أن لديها مشروعا جديدا بعد الانتهاء من تصوير فيلم "سلطان الهوى"، وهو الجزء الثاني من فيلم "هيبتا".

وتطرقت إلى الأخبار المتداولة حول إعلان المخرجة هالة خليل نيتها في عمل جزء ثاني من فيلم "أحلى الأوقات" الذي شاركت منة فيه منذ 20 عامًا، قائلة:" هالة خليل لم تبلغني بشيء، لكن السؤال نعمله إزاي حنان ترك في أمريكا ولا تمثل على أي حال، والأساتذة سامي العدل وخالد صالح ربنا يرحمهم ويحسن إليهم، مفيش غيري أنا وهند صبري".