إطلاق 30 قذيفة صاروخية من لبنان على مستوطنات إسرائيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أُطلقت 30 قذيفة صاروخية من لبنان تجاه مستوطنات إسرائيلية قرب الحدود بين الجانبين.

ودوَّت صفارات الإنذار أكثر من مرة في عدد من المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للحدود اللبنانية، وفق وكالة الأناضول.

ونقلت عن القناة 12 الإسرائيلية أنه تم رصد إطلاق نحو 30 قذيفة صاروخية من لبنان، سقط بعضها بمناطق مفتوحة.

بينما ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية) أن جميع القذائف سقطت بأراضٍ مفتوحة بمنطقة الجليل الغربي، دون إصابات.

وفي وقت سابق، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة؛ إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع على مستوطنة دان قرب الحدود اللبنانية.

وأصيب مبنى في المستوطنة بصورة مباشرة بصاروخ مضاد للدروع.

ومنذ 8 أكتوبر، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.



