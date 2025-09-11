حماس: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة اغتيال لمسار التفاوض برمته

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية فوزي برهوم، إن جريمة الاحتلال في العاصمة الدوحة، لم تزد الحركة إلا قوة وصلابة وثباتًا، مؤكدًا: «لا قوة في الأرض تستطيع أن تمنع شعبنا الفلسطيني الأبي من حقه المشروع في الدفاع عن أرضه ومقدساته».

وأضاف في كلمة له، مساء الخميس، أن «محاولة اغتيال الوفد المفاوض جاءت بعد يوم واحد من لقاء رئيس الوزراء القطري، الذي سلم القيادة المقترح الجديد.

وأشار إلى أن «الوفد المفاوض كان يناقش الرد على المقترح خلال لحظة الهجوم، في استهداف شنيع ووقح لدور الوسيط القطري المقدر».

ونوه أن «القصف وقع على منزل رئيس الوفد المفاوض خليل الحية، حيث كانت تتواجد عائلته، فأصيبت زوجته، وأصيبت كذلك زوجة ابنه الشهيد همام وأحفاده».

وشدد على أن «هذه الجريمة لم تكن مجرد محاولة لاغتيال الوفد، وإنما قصف واغتيال لمسار التفاوض برمته، واستهداف مقصود لجهود الوسطاء في مصر وقطر، وتأكيد إسرائيلي على رفض التوصل إلى أي اتفاق، والإصرار على إفشال كل المساعي والجهود لوقف الإبادة والتجويع وإنهاء الحرب».