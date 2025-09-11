 حماس: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة اغتيال لمسار التفاوض برمته - بوابة الشروق
الخميس 11 سبتمبر 2025 5:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

حماس: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة اغتيال لمسار التفاوض برمته

هديل هلال
نشر في: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 4:52 م | آخر تحديث: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 4:52 م

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية فوزي برهوم، إن جريمة الاحتلال في العاصمة الدوحة، لم تزد الحركة إلا قوة وصلابة وثباتًا، مؤكدًا: «لا قوة في الأرض تستطيع أن تمنع شعبنا الفلسطيني الأبي من حقه المشروع في الدفاع عن أرضه ومقدساته».

وأضاف في كلمة له، مساء الخميس، أن «محاولة اغتيال الوفد المفاوض جاءت بعد يوم واحد من لقاء رئيس الوزراء القطري، الذي سلم القيادة المقترح الجديد.

وأشار إلى أن «الوفد المفاوض كان يناقش الرد على المقترح خلال لحظة الهجوم، في استهداف شنيع ووقح لدور الوسيط القطري المقدر».

ونوه أن «القصف وقع على منزل رئيس الوفد المفاوض خليل الحية، حيث كانت تتواجد عائلته، فأصيبت زوجته، وأصيبت كذلك زوجة ابنه الشهيد همام وأحفاده».

وشدد على أن «هذه الجريمة لم تكن مجرد محاولة لاغتيال الوفد، وإنما قصف واغتيال لمسار التفاوض برمته، واستهداف مقصود لجهود الوسطاء في مصر وقطر، وتأكيد إسرائيلي على رفض التوصل إلى أي اتفاق، والإصرار على إفشال كل المساعي والجهود لوقف الإبادة والتجويع وإنهاء الحرب».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك