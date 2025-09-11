السلطات التركية تصادر شبكة تلفزيونية بارزة ضمن تحقيقات بشأن الفساد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس أن السلطات التركية صادرت واحدة من أكبر الشبكات التلفزيونية ضمن تحقيق بشأن الاحتيال والتهرب الضريبي وغسل الأموال.

وأفادت وكالة الاناضول التركية للأنباء ووكالات أخرى بأن شبكة خبر تورك كانت ضمن 121 شركة مملوكة لشركة جان هولدينج تم مصادرتها ونقلها لصندوق تأمين الودائع الادخارية التابع للدولة.

كما صدرت مذاكرات اعتقال بحق 10 أشخاص، بينهم مسؤولون بارزون بشركة جان. ويشار إلى أن الشركة تشمل شركات في مجموعة مختلفة من القطاعات تتضمن الإعلان والتعليم والطاقة والفنادق والصحة والبناء واللوجستيات.

وقال مدير مكتب الادعاء في منطقة كوتشوك تشكمجة في إسطنبول إن الشركات التابعة لشركة جان هولدينج متورطة في أعمال احتيال وتهرب ضريبي وغسل عائدات الجريمة.

وجاء في بيان الإدعاء أن المحققين اكتشفوا أن " مبالغ كبيرة من مصدر غير معلوم دخلت عبر الشركات التي تعمل تحت إدارة جان هولدينج" وتم نقلها بين الشركات لإخفاء المصدر.

ومثل الكثير من وسائل الاعلام في تركيا، فإن شبكة خبر تورك تدعم بصورة كبيرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكانت الشبكة التلفزيونية تعمل بصورة طبيعية صباح اليوم.