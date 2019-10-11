زفيريف يصدم فيدرر وتسيتسيباس يطيح بديوكوفيتش من بطولة شنجهاي للتنس

فجر الألماني ألكسندر زفيريف مفاجأة وصعد إلى الدور قبل النهائي ببطولة شنغهاي لتنس الأساتذة على حساب النجم السويسري روجيه فيدرر، بعدما تغلب عليه 6 / 3 و6 / 7 و6 / 3 اليوم الجمعة في دور الثمانية للبطولة.

وعزز زفيريف بذلك فرصته في التأهل للبطولة الختامية لموسم تنس الرجال، التي تقام في العاصمة البريطانية لندن في تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وصعد زفيريف إلى المربع الذهبي في بطولات الأساتذة للمرة الأولى خلال 12 شهرا، حيث كان آخر صعود له إلى الدور نفسه في النسخة الماضية من شنغهاي، لكنه خسر حينها أمام النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وحصد زفيريف 180 نقطة ليرفع رصيده إلى 2615 نقطة متجاوزا الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت، ومحتلا المركز السابع في قائمة المتنافسين على التأهل للبطولة الختامية.

وتفوق زفيريف /22 عاما/ على فيدرر 4 / 3 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات بينهما

ويلتقي زفيريف في الدور قبل النهائي، الفائز في مباراة دور الثمانية بين الإيطالي ماتيو بريتيني والنمساوي دومينيك ثيم، الذي تأهل بالفعل إلى البطولة الختامية.