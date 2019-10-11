الغربية: تحصين أكثر من 238 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

قال محافظ الغربية هشام السعيد، إن مديرية الطب البيطري بالمحافظة قامت بتحصين أكثر من 238 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ضمن أعمال الحملة الثانية للتحصين، مؤكدا استمرار حملات الطب البيطري التي تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة عملها لحين الوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع مراكز المدن والأحياء.

ووجه محافظ الغربية - في تصريح، اليوم - باتخاذ كافة التدابير اللازمة من توفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية؛ لإنجاح الحملة الثانية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وشدد على المتابعة الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية، تجنباً لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، مشيرا إلى تقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات التي تستهدف تنمية الثروة الحيوانية.