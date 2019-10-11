توسك: تهديدات أردوغان ليست في محلها على الإطلاق

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "فتح الأبواب "أمام اللاجئين السوريين للوصول إلى أوروبا "ليست في محلها على الإطلاق"، مضيفا أنه لا يجب استخدام اللاجئين كسلاح.

وأبلغ الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي بأنه لا يمكنه وصف العملية العسكرية التركية بأنها غزو.

وقال توسك: يتعين على تركيا أن تعي أن مصدر قلقنا الرئيسي هو أن تحركها يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية أخرى، ونحن لن نقبل مطلقا باستخدام اللاجئين كسلاح، أو لابتزازنا".

وأضاف:" تهديدات الرئيس أرودغان يوم أمس ليست في محلها على الإطلاق".