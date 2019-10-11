التعليم: لم نعلن عن مسابقة للمعلمين ومن يتم اختيارهم لن يكونوا «موظفين حكومة»

أجاب الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم عن أهم التساؤلات التي يطرحها الراغبون في التقديم لتعاقدات وزارة التربية والتعليم والتي أعلنت عن وجود 120 وظيفة.

وقال عمر إن البوابة الالكترونية لتسجيل بيانات المؤهلين للمدارس الحكومية والخاصة، لا تعني توظيف المتقدمين، مؤكدا أن الوزارة لم تعلن عن مسابقة تعيين وإنما سيتم الاستعانة بالبيانات المسجلة للتعيين.

وأكد عمر أن هذه البوابة تسجل بيانات وتحللها ثم تصدر قرار التكليف طوال العام والأعوام القادمة، وطالما سجل المتقدم بياناته، والبوابة قبلت التسجيل خلال ١٠ ايّام أصبح مؤهل للعمل بعد الانتهاء من الشهادات المهارية وبعد ذلك سيتم التكليف، اما الان او خلال العام الحالى او الأعوام القادمة حتى ٢٠٢٢.

وأشار عمر الي أن البوابة مصممة للتواصل المباشر واتخاذ قرار القبول او الرفض او التعليق كما يحدث فى السفارات عندما يرغب الشخص للسفر للخارج.

وأوضح عمر أنه سيتم مراجعه البيانات جيدا وفى حالة وجود خطا تتصل البوابة بالشخص لاطلاعه على الخطأ، لتداركه ومن ثم يصبح مؤهل لاستكمال مراحل التسجيل، و طالماسجل بياناته واجتاز كل المراحل المطلوبة للمرحلة الرابعة، يصبح مؤهل ومرشح للعمل

وعن بدء عمل المتقدمين قال عمر أن الوزارة تتطبق قواعد المفاضلة وفق الاحتياج اى لو ادارة تحتاج ٢٠ مدرس عربى حاليا سيتم اختيارهم من البوابة بناءا على البيانات المسجلة.

وأكد أنه في حالة عن اختيار البعض، فانهم مازالوا مؤهلين للعمل، لأنه عند الاحتياج سيتم التواصل معهم، لان الادارة ستحتاج اعداد اخرى ولكن ممكن بعد ٦ اشهر.

وقال عمر إن المتقدمين والذين يتم اختيارهم للعمل ليسو معينين في الحكومة، وإنما التعيين سيكون وفق قانون العمل وفى احدى المؤسسات الخاصة التابعة للوزارة وليس فى الوزارة، وسيكون الراتب شامل التأمينات ولن يقل عن الراتب السابق اعتماده فى المسابقة المؤقتة السابقة.