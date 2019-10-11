طالبت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الجمعة، الحكومة التركية بوقف عملياتها العسكرية في شمال شرق سوريا، محذّرة من "تبعات خطيرة" على أنقرة جراء ذلك الهجوم.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان -في بيان- "تحدّث وزير الدفاع (الأمريكي) مارك إسبر ووزير الدفاع الوطني التركي خلوصي اكار عبر الهاتف أمس حيث ناقشا الوضع في شمال شرق سوريا. وأوضح إسبر أن الولايات المتحدة تعارض الأعمال التركية غير المنسقة إذ تعرض التقدم الذي أحرز من جانب التحالف الدولي ضد داعش للخطر"، حسب ما جاء على الموقع الإلكتروني للبنتاجون.

وأضاف البيان: "ذلك التوغل يهدد بتبعات خطيرة على تركيا"، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الأمريكي شدد على أن هناك مخاوف قوية من إمكانية وقوع ضرر على القوات الأمريكية الموجودة في سوريا، رغم تدابير الحماية التي يتخذها الجيش الأمريكي.

وحثُ إسبر الجانب التركي على إنهاء عملياتها في سوريا "من أجل زيادة إمكانية أن تجد الولايات المتحدة وتركيا وشركائهم طريقا مشتركا لوقف تصعيد الموقف قبل أن يصبح لا سبيل إلى إصلاحه"، بحسب البيان.