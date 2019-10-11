المنياوي: ودية المنصورة تجربة مفيدة ولا بديل عن الفوز أمام الحدود

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أشاد صبري المنياوي مدير الكرة للإسماعيلي بودية المنصورة، مشيرا إلى أنها تحمل عدة مكاسب رغم كونها مباراة تجريبية.

وتعادل الفريقان مساء اليوم بهدفين لكل فريق فى إطار استعدادات الدراويش لمباراة حرس الحدود المحدد لها يوم 18 أكتوبر الجارى ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى العام.

وأضاف:"إعادة جاهزية البدلاء والمستبعدين والارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين والمرونة التكتيكية من خلال إشراكهم بعدة مراكز تعد من أهم مكاسب الودية".

وواصل حديثه:"لدينا مباراة قوية أمام الحدود ،لابديل أمامنا سوى حصد الثلاث نقاط والاستمرار بالانتصارات من أجل التقدم بجدول الترتيب".

وأختتم :"نتواصل مع لاعبينا الدوليين للاطمئنان عليهم وهناك برنامج تدريبى منفرد لهم عقب العودة".