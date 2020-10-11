رئيس حكومة ولاية ألمانية يسعى لتشديد العقوبات حال انتهاك قواعد مواجهة كورونا

يسعى رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، لتشديد العقوبات حال انتهاك قواعد مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ودعا ماركوس زودر في كثير من الحوارات لفرض غرامات موّحدة في جميع أنحاء ألمانيا بقيمة 250 يورو عند انتهاك ارتداء أقنعة الأنف والفم "الكمامات".

يُذكر أن هذه القاعدة سارية بالفعل في ولاية بافاريا.

وقال زودر لصحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه تسايتونج" في تصريحات تم نشرها اليوم الأحد: "يصير الأمر خطيرا رويدا رويدا "، مضيفا أن الكمامة هي الوسيلة الأكثر فاعلية في مواجهة الفيروس.

وصرح زودر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يجب عدم تجميل الحديث عن الوضع"، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة، وساق أمثلة لها قائلا: "فترات الحظر وعدم إقامة حفلات كبرى والاحتفال لوقت محدد".

وقال رئيس حكومة ولاية بافاريا لصحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "التقليل المستمر من التحدي أسفر للآسف عن تأثير. الصبر والاستعداد للتفاعل من جانب المواطنين انخفض إثر ذلك".

وأكد المسؤول الألماني البارز أن كورونا لا تزال خطيرة كما كانت في الربيع، وحذر قائلا: "إذا لم نعكس المسار سريعاـ فقد يحدث التطور ذاته الذي حدث في فرنسا أو إسبانيا مع زيادة كبيرة في الأعداد وعدم القدرة على التحكم في حالات الإصابة".