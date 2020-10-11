وزير خارجية العراق يبحث في القاهرة التطورات الإقليمية

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وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، إلى القاهرة قادما على رأس وفد فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام.

ويلتقي الوزير العراقي، خلال زيارته، مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من بينهم وزير الخارجية سامح شكري؛ لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والعراق فى كل المجالات واستعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الوزير حسين، بحث فى اتصال هاتفى مع الوزير شكري دعم علاقات التعاون بين مصر والعراق.

وأكد الوزير العراقي، حرص بلاده على توفير الأمن لجميع البعثات الدبلوماسيّة العاملة على أرض العراق، مشددا على تمسك بغداد بالعلاقات الاستراتيجيّة مع القاهرة.