وفاة شخصين جراء غرق مركب مهاجرين في سواحل صفاقس التونسية

أعلن والي صفاقس التونسية، اليوم الأحد، غرق مركب مهاجرين غير شرعيين تسبب في وفاة شخصين، امرأة وطفلة، ونجاة سبعة آخرين فيما يجري البحث عن مفقودين.

وأفاد الوالي أنيس الوسلاتي، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية، إن المركب الذي كان متوجها نحو السواحل الأوروبية، غرق في سواحل منطقة اللوزة واللواتة التابعتين لولاية صفاقس وكان على متنه مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ولم يتضح عدد المفقودين على الفور لكن تقارير إعلامية أشارت إلى ما بين 20 و30 شخصا كانوا على متن المركب.

وكشفت وزارة الداخلية اليوم الأحد عن احباط أكثر من 30 عملية هجرة غير شرعية وإلقاء القبض على 262 مهاجرا.

ونشطت الهجرة غير الشرعية بشكل مكثف العام الجاري عقب فترة الغلق الأولى التي رافقت انتشار وباء كورونا في الربع الأول من العام الجاري وبلغت ذروتها خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وأفاد عضو في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بالهجرة لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن أكثر من 10 آلاف شخص كانوا وصلوا إلى السواحل الإيطالية في عمليات الهجرة غير الشرعية منذ بداية 2020.