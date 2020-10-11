أفغانستان تسجل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الأحد، 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 475 عينة، تم اختبارها خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وأكدت الوزارة أيضا تسجيل أربع حالات وفاة بسبب الفيروس خلال نفس الوقت.

وحتى الآن، تم اختبار 114 ألفا و432 عينة في مراكز حكومية وهناك خمسة آلاف و208 حالات نشطة في البلاد، طبقا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة العامة.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في أفغانستان إلى 39 ألفا و799 وإجمالي حالات الوفاة إلى 1477 وتعافى إجمالي 33 ألفا و114 شخصا.