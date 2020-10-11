 تموين سوهاج: ضبط 770 مخالفة بالمخابز والأسواق - بوابة الشروق
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تموين سوهاج: ضبط 770 مخالفة بالمخابز والأسواق

أرشيفية
أرشيفية
محمد عبد المجيد
نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 9:43 م | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 9:43 م

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بسوهاج، من ضبط‏ 770 مخالفة تموينية، في مجال الرقابة على المخابز والمطاحن والأسواق.

وقال المهندس محمد إبراهيم، مدير مديرية التموين بسوهاج، أنه تم ضبط 585 مخالفة تموينية للمخابز، تنوعت ما بين نقص وزن، ومواصفات، وتهريب، وتجميع، وتوقف، وتصرف، وعدم انتظام سجلات، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف، ومواصفات، وعدم نظافة، وغلق المخبز، وعدم حمل شهادة صحية، وامتناع عن، وتجميع دقيق.

وأضاف إبراهيم أنه تم ضبط 185 مخالفة بالمرور على الأسواق، تنوعت ما بين لحوم فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحلات بدون ترخيص، ومواد بترولية، وسلع مجهولة المصدر، وانتهاء صلاحية وغش تجاري، وعدم إعلان عن الأسعار، وبيع بأعلى من السعر المحدد، وتجار تموين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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