وزير التعليم يرد على شكاوى ارتفاع كثافة الفصول بسبب الطلبات الاستثنائية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن القانون يمنح الوزير والمحافظ نسبة مقررة قانونا (١٠٪؜) لقبول الطلاب فوق الكثافة لتلبية احتياجات ملحة عند البعض وللتعامل مع المشكلة المزمنة "الموروثة" والمعلومة لنا أجمعين في كثافات الفصول.

وأضاف شوقي، عبر أحد جروبات الواتسآب؛ ردا على شكاوى من الارتفاع الكبير في كثافة الفصول بسبب الطلبات الاستثنائية: "هناك الكثير من السلوكيات التي تحتاج مراجعة للنفس منا جميعا ولا أريد الخوض بها أكثر من ذلك لأنها معروفة لكل منا بوضوح".

وتابع: "نحن نفعل كل ما هو صحيح وقانوني ونرفض ما هو غير قانوني وكانت الإشارة لسلوكيات يجب تقويمها مثل طلبات البعض في الاستثناء من القواعد والتدافع على المدارس وعدم الالتزام بالقواعد والضوابط وغيرها".

وجاءت شكوى ولي الأمر التي رد عليها الوزير، كما يلي: "أمر غريب جدا إلقاء اللوم على الوساطات فى زيادة الكثافة فى الفصول لأن الدولة تعين مسئول لعمل ما هو صحيح وليس ما يرضى أعضاء مجلس الشعب أو أصحاب المصالح أو المؤثرين بشكل أو بآخر لنلبى لهم طلباتهم على حساب الكثافه وعلى حساب ما يسمى بالعدالة الاجتماعية وتساوى الأفراد أمام القانون، ثم نلقى اللوم عليهم وكأنهم هم من يمسكون بالقلم ويوافقون على دخول الطلاب فوق الكثافة".