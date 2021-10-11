طالبان تكشف استعداد امريكا لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان

أعلنت حركة طالبان، اليوم الاثنين، أن وفدا أمريكيا قال إن واشنطن سوف تقدم مساعدات إنسانية لأفغانستان، وسوف تساعد أيضا في تسهيل وصول المساعدات من جهات أخرى.

وكان أول اجتماع مباشر بين ممثلين لطالبان والولايات المتحدة منذ سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان قد عقد في العاصمة القطرية الدوحة مطلع الأسبوع.

وقال بيان صادر عن وزارة خارجية طالبان إن الحكومة الجديدة في كابول سوف تتعاون مع الوكالات الخيرية "لتوصيل المساعدات الإنسانية بشفافية لمن يستحقها".

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأحد إن المناقشات بين طالبان والمسؤولين الأمريكيين كانت "صريحة ومهنية"، لكنها لم تقدم سوى القليل من التفاصيل حول ما تم الاتفاق عليه.

وقالت طالبان إنها تأمل في أن تتمكن واشنطن وكابول من العمل سويا للوصول بالعلاقات الدبلوماسية إلى "حالة أفضل" وأن المساعدة لا ينبغي ربطها بالسياسة.

وكان وزير خارجية طالبان أمير خان متقي قد صرح يوم السبت بأن جانبه طلب من الولايات المتحدة إلغاء تجميد الأصول الأفغانية.

وفي أعقاب استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس، جمدت الولايات المتحدة ما يقرب من 9 مليارات دولار من الأصول الأفغانية.

أدت هذه الخطوة إلى نقص حاد في العملة، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود.