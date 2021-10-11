طالبان: ألمانيا ستواصل تقديم مساعدات إلى أفغانستان

ذكرت حركة طالبان في بيان صادر اليوم الاثنين أن الوفد الألماني قال إن ألمانيا سوف تواصل تقديم المساعدات لأفغانستان.

والتقى المبعوث الألماني الخاص لأفغانستان وباكستان، ياسبر فيك، والسفير الألماني في أفغانستان، ماركوس بوتسل، مع وفد طالبان بقيادة وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي في العاصمة القطرية الدوحة.

ووصف الوفد الألماني حكومة طالبان الجديدة في أفغانستان بأنها "حقيقة واقعة" وأضاف البيان أن الوفد قال إن ألمانيا سوف تواصل علاقتها مع أفغانستان.

وأبلغت طالبان المسؤولين الألمان بأن الحركة ملتزمة بضمان تأمين الدبلوماسيين الأجانب ووكالات الإغاثة.

وأضافت طالبان أن الوفد الألماني وافق على استمرار عقد هذه الاجتماعات في المستقبل.

ويأتي لقاء المسؤولين الألمان مع ممثلي حركة طالبان بعد يوم واحد من لقاء الحركة مع وفد أمريكي رفيع المستوى في الدوحة أيضا لمناقشة المساعدات الإنسانية و"تحسين" العلاقات الدبلوماسية.

كان متقي صرح أول أمس السبت بأن الجانب الأفغاني طالب الأمريكيين بإلغاء تجميد الأصول الأفغانية.

يشار إلى أنه في أعقاب سيطرة طالبان على أفغانستان في آب/أغسطس الماضي، جمدت الولايات المتحدة ما يقرب من 9 مليارات دولار من الأصول الأفغانية.

وأدت هذه الخطوة إلى نقص حاد في العملة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود.

وثمة مخاوف من أن اقتصاد أفغانستان ونظامها الصحي أصبحا على شفا الانهيار، وكانت الأمم المتحدة حذرت مؤخرا من أن مليون طفل أفغاني معرضون للموت جوعا مع قدوم الشتاء.