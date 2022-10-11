ألدريدج: يجب استبعاد صلاح من حسابات كلوب

طالب جون ألدريدج، لاعب ليفربول السابق، باستبعاد محمد صلاح، نجم الريدز، من المباريات الفترة المقبلة من أجل مصلحته الخاصة في ظل انخفاض مستواه مؤخرًا.

وقال ألدريدج في مقال نشرته صحيفة "ليفربول ايكو":" أنا من أكبر مشجعي محمد صلاح، لكن يجب استبعاده الفترة الحالية لأنه لا ينصف نفسه ولا ينصف الفريق".

وأضاف:" لا يهم إذا كنت صلاح أو رونالدو أو ميسي، يجب أن يتم استبعادك من أجل مصلحتك، لا أعرف ما إذا كان كلوب يستطيع فعل ذلك بعد إصابة لويس دياز".

وأشار:" صلاح ليس الوحيد.. لاتفهموني خطًا، هناك الكثير من اللاعبين دون المستوى وهذا حالهم منذ فترة، يحاول كلوب اقناعهم باللعب وفقًا لرؤيته، إنه مخلص للغاية لكن ليس لديه الكثير من البدائل".

وأتم:" لا يمكن لليفربول خوض المباريات مثل آخر مباراتين، احتاجو لتسجيل أربعة أهداف من أجل الفوز، كان ينبغي أن يفوزا بثلاثة أهداف أمام برايتون، واحتاجوا لتسجيل ثلاثة أهداف أيضًا للتعادل أمام أرسنال، لا يمكنك أن تلعب مباريات تحتاج فيها إلى ثلاثة أو أربعة أهداف لتحقيق نتيجة".

صلاح المتوج بالحذاء الذهبي الموسم الماضي كهداف للمسابقة لم يسجل سوى هدفين حتى الأن في البريميرليج، في واحدة من أسوء البدايات للنجم المصري منذ انضمامه لليفربول في 2017.

يحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 10 نقاط، في واحدة من أسوء البدايات للريدز في المواسم الأخيرة، ويجد نفسه في اختبارًا صعبًا للغاية عندما يواجه مانشستر سيتي في الجولة المقبلة من البريميرليج في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق مؤخرًا.