إسرائيل: اقتراب الإعلان عن توقيع اتفاق تاريخي مع لبنان لترسيم الحدود البحرية

أعلنت إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، اقتراب الإعلان عن توقيع "اتفاق تاريخي" مع لبنان لحل نزاع حدودي بحري طويل الأمد يتعلق بمناطق غنية بالغاز في البحر المتوسط، وذلك بعد تلبية اقتراح صاغته الولايات المتحدة "المطالب" الإسرائيلية، حسبما أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء.



ونقلت الصحيفة عن بيان لرئيس هيئة الأمن القومي في إسرائيل إيال حولاتا قوله: "تمت تلبية جميع مطالبنا، وتم تصحيح التعديلات التي طلبناها. حافظنا على المصالح الأمنية لإسرائيل، ونحن في سبيلنا توقيع اتفاق تاريخي".



وتأتي تصريحات المسؤول الإسرائيلي بعدما تلقى لبنان المسودة الأخيرة للاتفاق البحري الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع إسرائيل، والذي قال عنه كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب أمس الاثنين، إنه يلبي جميع مطالب لبنان، ويمكن أن يؤدي قريبا إلى "اتفاق تاريخي".



وأوضح بو صعب إنه حال سارت الأمور على ما يرام "يمكن أن تؤدي جهود (الوسيط الأمريكي) آموس هوكشتاين إلى اتفاق تاريخي قريبا".



وشارك هوكشتاين في محادثات مكثفة خلال الأسبوع الماضي بعد أن قدم ما وصف في ذلك الوقت بأنه اقتراح نهائي يهدف إلى تسوية نزاع حول السيطرة على سلسلة من حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل ولبنان، وهما دولتان في حالة حرب من الناحية الرسمية، وليس بينهما حدود بحرية معترف بها.