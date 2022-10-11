محافظ القليوبية: رفع درجة التأهب بالقطاعات الخدمية استعدادا لاستقبال موسم الأمطار

صرح عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بأن المحافظة استعدت لموسم الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء، والتعامل الفوري مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها المحافظة خلال الفترة القادمة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدة المحافظ مع جميع القطاعات الخدمية والأجهزة التنفيذية؛ للوقوف على الاستعدادات النهائية لمواجهة موسم الأمطار والسيول.



جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء وزير التنمية المحلية الصادرة في هذا الشأن، وذلك خلال ترؤسُه للاجتماع الموسع مع القطاعات الخدمية للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال فصل الشتاء؛ لضمان الاستقرار على مستوى المحافظة أثناء سقوط الأمطار وانتظام الحالة المرورية دون معوقات.



وبدأ المحافظ، الاجتماع بالتأكيد على إتمام الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء، لمواجهة أي تداعيات مُحتملة قد تترتب عن هطول أمطار غزيره، بالإضافة إلى العمل وفقا لخطة مُحددة تُساهم في الحد من آثار موجات الطقس السيئ، موجها تعليماته إلى الوحدات المحلية والقروية بتنفيذ أعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والمرور على جميع المرافق للتأكُد من جاهزيتها، علاوة على جاهزية سيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات، والتأكُد من سلامة جميع أعمدة الإنارة على مستوى المحافظة.



وأكد المحافظ، على أهمية يقظة جميع الأجهزة والاستعداد الدائم لمواجهة أي خطر تتعرض له المحافظة، مُشددا على ضرورة العمل الجماعي وتكاتف الجهود والتواصل المستمر وتبليغ غرف العمليات بالأحداث، وسرعة الأداء في مواجهة مثل هذه الأزمات في حالة وقوعها.



وشدد المحافظ، على ضرورة جاهزية مركز الإغاثة والإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي؛ للتعامل السريع في حال حدوث إنهيارات للمباني أو المنازل جراء سقوط الأمطار الغزيرة، وتنفيذ خطة بالتعاون مع مديرية التموين لتوفير الاحتياجات المطلوبة من السلع، واستعداد مديرية الشباب والرياضه والتربية والتعليم والصحة لاستقبال أي حالات في حال وقوع أي أزمات.



ووجه المحافظ، بمتابعة جميع بالوعات الأمطار ومطابق الصرف بنطاق المحافظة وتطهيرها من أى عوائق أو أتربة، استعدادا لمواجهة هطول الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة بناءً على توقعات من هيئة الأرصاد الجوية، والتأكيد على جاهزية مختلف القطاعات لمواجهة أية تقلبات جوية خلال فصل الشتاء، وتنفيذ خطط توزيع الشفاطات والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات للمياه الناتجة عن هطول الأمطار حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع تمركز ودعم فرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.



ووجه الهجان، رؤساء المدن والأحياء بالتواجد الميداني حيال وجود أي طارئ وسرعة التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية تيسيرا وحفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعطيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى استمرار متابعة أعمال تطهير بالوعات الأمطار أولاً بأول، للتأكُد من قيامها بتصريف أية كمية متوقعة من الأمطار، موجها مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، باستنفار كامل للتعامل الفوري مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه، وتبليغ الوحدات المحلية والتنسيق والمتابعة مع الشكاوى حتى الانتهاء من أسباب الشكوى وتبليغ الشاكي بذلك.



وأشار المحافظ، إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم تعطل الحركة المرورية، موضحا أن المحافظة قد خصصت أرقاما للإبلاغ عن أي شكوى من خلال غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الـ٢٤ ساعة، والتعامل مع أية بلاغات أو شكاوى على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (١١٤)، أو الأرقام الأرضي(٠١٣٣٢٢٢٩٧٩& ٠١٣٣٢١٢٤٦٦) أو التواصل عن طريق رسائل واتس آب على الرقم (01119992624).