هتك 3 أشخاص عرض طفلة بالقوة تحت تهديد السلاح، وذلك بعد استدراجها إلى أعلى عقار بمنطقة الوراق بحجة حل مشكلة صور شخصية لها بحوزة أحدهم، وأحيلت القضية إلى محكمة جنوب الجيزة، التي قضت غيابيا بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن المؤبد، والثالث بالسجن المشدد 15 عاما.

صدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ووائل السيد.

- علاقة عاطفية مع أحد المتهمين

وكشفت التحقيقات التي حصلت "الشروق" على نسخة منها في القضية رقم 8367 لسنة 2023 جنايات الوراق، أن المتهمين "ي"، و "ز"، و"ع"، في يوم 11 نوفمبر عام 2022، حال كون المتهم الثالث طفل لم يتجاوز الـ15 من العمر، خطفوا وآخر مجهول بالتحايل المجني عليها الطفلة "م"، وذلك على إثر علاقة عاطفية جمعتها والمتهم الأول.

- هتك عرض تحت تهديد السلاح

وتابعت التحقيقات أن المتهم الأول استدرج الطفلة بعد حيلة منه إلى مكان بعيد عن أعين ذويها والمارة لحيث تواجد باقي المتهمين، وقاموا الثلاثة متهمين بهتك عرض المخطوفة بالقوة والتهديد، فما إن ظفروا بها حتى أحكموا قبضتهم عليها وتعدوا بالضرب بأيديهم محدثين إصابتها مهددين إياها بالسلاح الأبيض "مطواة".

- حيازة سلاح أبيض

وأضافت التحريات أن المتهمين بتلك الوسيلة تمكنوا من شل مقاومة الطفلة، وقام الأول بتجريدها من ملابسها وتجرد هو أيضا من ملابسه وهتك عرضها، بالاشتراك مع الثاني والثالث، كما أسندت التحقيقات للمتهمين تهمة حيازة وإحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة أو مسوغ من الضرورة المهنية.

- شهادة الطفلة المجني عليها

وقالت المجني عليها التي تبلغ من العمر 17 سنة، في التحقيقات أنه كانت هناك علاقة عاطفية تربطها بالمتهم الأول والذي تقدم لخطبتها في وقت سابق، لكن والديها رفضه لصغر عمره "مخلصش دراسة"، ولم تنقطع العلاقة العاطفية والتواصل هاتفيا بينهما.

وتابعت الطفلة أن قبل الحادث بـ21 يوما تفاجئت باتصال هاتفي من شخص "ح" كان بينها وبينه مشكلة يبلغها بوجود صور شخصية لها برفقة شخص كانت على علاقة عاطفية به قبل علاقتها بالمتهم الأول، وأدلها على المتهم الثاني بقدرته على حذف تلك الصور ومعرفته بأجهزة الحاسب، وفور وصولها له لاستبيان طبيعة الصور تعدى عليها بالضرب وطلب منها إقامة علاقة غير شرعية معه، لكنها تمكنت من ترك المكان بعد محاولات منها انتهت بتقبيلها لهم.

- خداع ومكيدة من المتهمين

وأضافت الطفلة أنها لم تبلغ أحد من أسرتها بما حدث خوفا من العقاب لتقرر اللجوء إلى المتهم الأول الذي تقدم لخطبتها وقصت عليه ما حدث، وخدعها المتهم واستدرجها بحجة المقابلة مع المتهمين لاستبيان ما في الأمر "هخدلك حقك منهم وأحميكي"، ولكن فور وصولها إلى المكان أعلى العقار تفاجئت بخداعها بموضوع الصور لاستدراجها.

- فقد الوعي وهروب المتهمين

وأشارت الطفلة إلى أن عقب ذلك تعدى المتهمين عليها بالضرب وشل مقاومتها بعد تهديدهم لها بسلاح أبيض "مطواة"، متابعا أن المتهم الأول جردها ونفسه من الملابس وهتك عرضها هو والمتهمين الثاني والثالث حتى فقدت الوعي، ولم تسترجع وعيها إلا بهروب المتهمين، وبوجود صاحب العقار الذي علم منها بالحادث وساعدها في الوصول إلى صديقتها لخوفها من والدها.

وتابعت الطفلة أنها عقب ذلك أبلغت والدها بالحادث والذي اصطحبها معه إلى طبيبة لمعرفة مدى الضرر الذي لحق بأبنته وأكدت الطبيبة سلامة غشاء البكارة، ومنها حرر محضر بقسم شرطة الوراق بالحادث.

شهادة والد الطفلة

وشهد والد الطفلة في التحقيقات أنه حرر محضر بغياب ابنته بعد خروجها من منزله وغلق هاتفها المحمول، وبعد فشل محاولته في العثور عليها، حتى تلقى إتصالا منها تبلغه بالحادث وعدم عودتها إلى المنزل خوفا من معاقبتها، لكنه بث بداخلها الإطمئنان وعقب عودتها اصطحبها إلى طبيبة لفحصها والتي أكدت على سلامة غشاء بكارة ابنته.