وزير خارجية لبنان يطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها

طالب وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، يوسف رجي، الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف "اعتداءاتها" اليومية على لبنان، وانسحابها من الأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين.

وقال "رجي"، خلال استقباله اليوم نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي، شارل فريز، ترافقه سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، ساندرا دو وال، ووفد من الاتحاد، إن الحكومة اللبنانية ماضية في مسار الإصلاح الذي انطلقت به منذ تشكيلها، باعتباره مطلبًا شعبيًا لبنانيًا قبل أن يكون مطلبًا دوليًا.

ووفق بيان للخارجية اللبنانية، جرى خلال اللقاء البحث في سبل دعم الاتحاد الأوروبي للبنان، لا سيما على صعيد تعزيز قدرات الجيش اللبناني لتمكينه من أداء المهام المطلوبة منه في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واستكمال انتشاره في الجنوب، وتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، بالإضافة إلى حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي اللبنانية كافة.

وشكر الوزير رجي، الاتحاد الأوروبي على كل المساعدات التي يقدمها للبنان في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية الاستمرار في دعم القوات المسلحة اللبنانية التي ستُلقى على عاتقها مسؤوليات كبيرة، خصوصًا في المرحلة اللاحقة لانتهاء مهام قوات اليونيفيل في نهاية عام 2026.

وأعلن فريز، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للبنان وقواته المسلحة، وعرض لأفكار عدة يمكن أن يسهم بها الاتحاد لمساعدة لبنان في مجالات مختلفة، في اليوم التالي لانتهاء مهمة اليونيفيل.

وأكد دعمه موقف لبنان من قضية النزوح السوري وضرورة عودة النازحين، طالما تتوافق هذه العودة مع القانون الإنساني الدولي.

ورحب فريز، بالإصلاحات الأساسية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية، مشددًا على أنها ستسهم في توطيد العلاقة اللبنانية الأوروبية، خصوصًا لجهة الدعم المالي الذي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدمه للبنان، والارتقاء بهذه العلاقة إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة.

يُذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط بجنوب لبنان، كما لم تفرج إسرائيل عن الأسرى اللبنانيين الذين احتجزتهم خلال حربها الأخيرة على لبنان.