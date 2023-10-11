أبو الغيط يؤكد ضرورة وقف الحرب الدائرة في غزة بأسرع وقت

ستقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، انطونيو تياني وزير خارجية إيطاليا وجبيريالوس لاندربيرج وزير خارجية ليتوانيا، خلال زيارتيهما إلى القاهرة.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاءين تركزا حول التصعيد الجاري في قطاع غزة حيث أكد الأمين العام ضرورة وقف الحرب الدائرة في أسرع وقت حتى لا تتوسع الأمور الى ما هو اشد خطرا وتخرج عن السيطرة، مشددا على أن الانتقام من سكان غزة واتباع سياسة العقاب الجماعي هو منافي للقانون الدولي ولن يحقق الأمن المنشود.

وأضاف أن أبو الغيط خلال اللقاءين عبر عن رفضه الكامل لقتل المدنيين، مشددا على أهمية توفير الحماية للفلسطينيين، وضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي أدت الى انفجار الوضع على هذا النحو الخطير والمؤسف، وعلى رأسها انسداد الأفق السياسي والقضاء المتواصل على مقومات حل الدولتين.