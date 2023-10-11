وزير الخارجية الفلسطيني يطلع نظيره العراقي على تطورات العدوان على غزة

أطلع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، نظيره العراقي فؤاد حسين، على تطورات العدوان الإسرائيلي الكارثي المستمر على قطاع غزة .

وتناول اللقاء بين الوزيرين والذي عقد على هامش أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية لبحث مواجهة ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خطورة العدوان الإسرائيلي في القطاع، في ضوء إعلان سلطات الإحتلال عن قطع خدمات الكهرباء، والماء، والوقود، والتهديد بقصف شاحنات الإمداد التموينية والطبية.

وأشار المالكي إلى أن هناك اتصالات مكثفة يجريها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع جميع الجهات الدولية لتسهيل دخول تلك المساعدات إلى القطاع، ونقل مئات الجرحى إلى المستشفيات المصرية.

وأشاد المالكي بمواقف العراق التي تعتبر من أكبر الداعمين لدولة فلسطين في كافة المنظمات والمحافل الدولية، إيمانا منها بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى والمركزية.