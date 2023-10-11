فرنسا: نرغب في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سياسيا

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، اليوم الأربعاء، إن بلاده ترغب في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بـ"الوسائل السياسية".

وفي مؤتمر صحفي له عقب اجتماع للحكومة، أشار فيران إلى أن باريس "لا تريد أن ينتقل الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام إلى فرنسا".

وذكر فيران، أنه "ينبغي فعل كل ما يمكن لمنع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وحماية المدنيين"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأكد أن فرنسا "كانت وستظل إلى جانب الديمقراطية".

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.