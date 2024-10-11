بولندا تشدد ضوابط إصدار التأشيرات بعد فضيحة فساد

شددت بولندا ضوابط إصدار التأشيرات، وبذلك لن يكون هناك المزيد من الطرق الغامضة لتسريع إصدار التأشيرات في المستقبل، وفقا لما صرح به وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكى في وارسو يوم الخميس.

وتم تعليق برنامج بولندا هاربور للأعمال، الذي استهدف بشكل رئيسي الأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص في قطاع تكنولوجيا المعلومات من جارتها بيلاروس. كما يجري مراجعة القواعد الخاصة بإصدار التأشيرات لأسباب إنسانية.

وبهذا التغيير فإن بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي والناتو، تضع حدا للممارسات الفاسدة في إصدار التأشيرات التي كانت سائدة في عهد حكومة حزب القانون والعدالة القومية المحافظة السابقة، التي حكمت البلاد من 2015 إلى 2023.

وأكد تقرير صادر عن المكتب الأعلى للتدقيق، نشر يوم الخميس، التقارير الإعلامية التي ظهرت في خريف العام الماضي، والتي أفادت بأن القنصليات البولندية خلال حكم حزب القانون والعدالة في آسيا وأفريقيا أصدرت تأشيرات مقابل مبالغ كبيرة.

وكانت هذه الممارسة السخية في منح تصاريح الدخول تتناقض بشدة مع خطاب الحكومة السابقة المعادي للأجانب والهجرة.

يشار إلى أنه تم في آب/أغسطس 2023 تم إقالة نائب وزير الخارجية السابق بيوتر واورزيك فجأة. وفقا للتقارير الإعلامية، كان يعتبر العقل المدبر وراء هذا النظام. وفي كانون الثاني/يناير، تم القبض على واورزيك، ويخضع في الوقت الراهن للتحقيق بتهمة الفساد.