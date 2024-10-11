الخارجية الأمريكية: نؤيد الهجوم الإسرائيلي المحدود ضد حزب الله

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، مايكل ميتشل، إن الولايات المتحدة لا تريد انجرار الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية شاملة.

وأضاف خلال تصريحات لـ «سكاي نيوز عربية» مساء الخميس: «الولايات المتحدة تؤيد الهجمات الإسرائيلية المحدودة التي تستهدف عناصر حزب الله»، معتبرا أن هذا الأمر «مقبول» من وجهة نظر إدارة بايدن، لا سيما بعد مرور عام من هجمات حزب الله المستمرة على إسرائيل.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي كحل وحيد لضمان سلام دائم، مضيفا أن «الموقف الرسمي للبيت الأبيض حتى الآن هو أن العمليات الإسرائيلية ما زالت محدودة ومقبولة.. وإسرائيل تستهدف عناصر حزب الله، ولديها الحق في ملاحقتهم».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودا حثيثة للتوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق نار في غزة، قائلا: «لم تفقد الأمل في التوصل لوقف إطلاق النار؛ لكننا لم نستمع إلى رد جدي من حركة حماس منذ فترة ما وهذا بالتأكيد يعرقل الأمور»، على حد زعمه.