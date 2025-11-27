وسائل إعلام: منفذ الهجوم في واشنطن مواطن أفغاني

أفادت قناة "سي بي إس" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمنيين بأنه تم تحديد هوية منفذ الهجوم على أفراد الحرس الوطني في واشنطن بالقرب من البيت الأبيض.



وقالت المصادر للقناة إن الشخص الذي أطلق النار هو المواطن الأفغاني المدعو رحمن الله لاكانوال البالغ 29 عاما من العمر، والذي دخل الولايات المتحدة في عام 2021.



يذكر أن مسلحا أطلق النار على أفراد من الحرس الوطني الأمريكي في واشنطن، يوم الأربعاء، بمنطقة قريبة من البيت الأبيض، مما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الحرس بجروح بليغة.

وقالت السلطات الأمريكية إن الهجوم كان يمثل كمينا، وإن المهاجم أصيب بجروح أيضا.

وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن منفذ الهجوم "سيدفع ثمنا باهظا"، ووصفه بـ "الحيوان".