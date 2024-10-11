سفير الصومال يثمن مخرجات القمة الصومالية المصرية الإريترية

أشاد السفير علي عبدي أواري سفير الصومال لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بمخرجات القمة الثلاثية التي عقدت بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، و الرئيس الإريتري إسياس أفورقي بالعاصمة الإريترية أسمرة، مثمنا دور كل من الرئيسين السيسي وافورقي، الداعم لإستقرار وتحقيق سيادة ووحدة الصومال.

وقال السفير أواري إن القمة الثلاثية حملت رسائل هامة بشأن دعم السلام و الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن مخرجات القمة الثلاثية تمثل خارطة طريق لتعزيز وتعميق العلاقات التاريخية بين الدول الثلاثة، ودعم قدرات الدولة الصومالية في مواجهة التحديات الراهنة، وتمكين الجيش الوطني من القيام بمهامه ومواصلة جهوده في التصدي للإرهاب وحماية سيادة الصومال على كامل أراضيه والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بوحدة الأراضي الصومالية.

وفيما يخص البيان الختامي للقمة الثلاثية، أشار السفير الصومالي به، و ذلك لإقراره الاتفاق على إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من وزراء خارجية كل من الصومال ومصر واريتريا لتحقيق التعاون الإستراتيجي في كافة المجالات، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الاحترام المُطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدان المنطقة، والتصدي للتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية تحت أي ذريعة أو مُبرر.

كما ثمّن السفير الصومالي الدور الريادي لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الصومال في ظل التحديات الراهنة، مؤكدا مجددا على أهمية القمة الثنائية المصرية الصومالية التي عقدت في أسمرا والتي شددت على تعهد مصر بتقديم الدعم السياسي والفني لمساعي جمهورية الصومال الفيدرالية بحفظ السّلم والأمن الدوليين خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026 باعتبارها ممثلاً للقارة الإفريقية.