مكتب إعلام غزة: تنفيذ 5 آلاف مهمة حكومية في غزة خلال 24 ساعة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الطواقم والوزارات الحكومية نفذت أكثر من 5000 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف محافظات قطاع غزة.

وقال المكتب في بيان له، السبت: «أنجزت الجهات الحكومية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يزيد على 5000 مهمة ميدانية وخدمية وإنسانية توزعت على مختلف القطاعات».

وأضاف أن هذه المهام تشمل أكثر من 1200 مهمة طبية وصحية نفذتها كوادر وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز الميدانية، شملت إجراء عمليات جراحية مختلفة، وإسعاف جرحى ومرضى، ومتابعة الجرحى والمرضى المزمنين.

وأشار إلى تنفيذ أكثر من 850 مهمة إنقاذ وإغاثة من قبل فرق الدفاع المدني والطواقم الشرطية والبلدية، شملت انتشال شهداء، وإزالة أنقاض، وتأمين مناطق مدمرة.

وضمن المهام ما يزيد على 900 مهمة خدمية نفذتها البلديات وسلطات المياه والكهرباء لإعادة تشغيل خطوط المياه والصرف الصحي، وإزالة الركام والنفايات، وفتح الشوارع من أحياء سكنية مختلفة، وأكثر من 700 مهمة إغاثية وإنسانية من قبل عدة وزارات ومؤسسات حكومية وجهات شريكة، تضمنت توزيع طرود غذائية، وتأمين تكايا طعام، ومواد إيواء على النازحين والمهدمة منازلهم.

واشتملت المهام أكثر من 650 مهمة مجتمعية في مراكز الإيواء والمدارس الميدانية لمتابعة لتنظيم عمليات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والفئات الهشّة وأكثر من 700 مهمة لوجستية وتنظيمية وإعلامية ذات علاقة بوصول المساعدات وتوثيق النشاطات الميدانية وتوفير البيانات الدقيقة للجهات المحلية والدولية.

وأكد أن هذه الجهود الوطنية تُنفّذ بالتزامن مع حجم الدمار الهائل الذي خلّفه الاحتلال، والذي طال أكثر من 90% من البنية التحتية المدنية، وأدى إلى تدمير 300 ألف وحدة سكنية وتهجير مليوني إنسان قسرًا، وسط نقص حاد في الوقود والمياه والاتصالات والمواد الأساسية.