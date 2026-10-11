وزير الري يبحث مع محافظ شمال سيناء تقنين أوضاع الآبار الجوفية

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء إيهاب حسن، السكرتير العام للمحافظة، لبحث موقف المشروعات المائية بنطاق محافظة شمال سيناء.

وجاء في بيان محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، أنه خلال الاجتماع جرى استعراض موقف تقنين الآبار الجوفية القائمة بمحافظة شمال سيناء، وسبل توفيق أوضاعها وتيسير إجراءات ترخيص هذه الآبار دعمًا لمواطني المحافظة.

وأوضح البيان أنه في إطار السعي إلى تبسيط إجراءات التراخيص بما يتلاءم مع الظروف الخاصة للمحافظة، تم الاتفاق على أن تقدم المحافظة، بالتنسيق مع جهات الولاية، بيانا رسميا معتمدا بأسماء المواطنين الذين يستغلون الأراضي المطلوب ترخيص الآبار بها، إلى جانب موافقتها على الترخيص.

وأضاف البيان أن وزارة الموارد المائية والري ستصدر تراخيص مؤقتة للآبار لمدة عام تُجدد سنويًا، مشيرًا إلى أن رسوم الترخيص للبئر الواحد تبدأ من 200 جنيه، بحد أقصى 1000 جنيه، تُدفع مرة واحدة سنويًا.

وفي السياق ذاته، جرى الاتفاق على أن تمنح وزارة الموارد المائية والري المواطنين مهلة مدتها شهر واحد، فور ورود البيان المشار إليه، للتقدم بطلبات ترخيص الآبار التي ينتفعون بها، مرفقًا بها المستندات المقررة قانونًا.

وتتولى المحافظة خلال هذه المهلة حث المواطنين على سرعة التقدم بطلبات الترخيص إلى الإدارة المختصة، وجرى الاتفاق على تحصيل الرسوم والمقابل المالي اللازمين لتوفيق وتقنين الأوضاع، ممن لم يسددوا هذه المبالغ من قبل.

ومن المقرر التصالح مع المواطن فور الانتهاء من تقنين الأوضاع، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، سيتم اتخاذ كل الإجراءات المقررة قانونًا في هذا الشأن.

يُذكر أن وزارة الموارد المائية والري سبق أن أعفت المواطنين بمحافظة شمال سيناء من رسوم تجديد تراخيص آبار المياه الجوفية خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2022، نظرًا للأوضاع الخاصة التي شهدتها المحافظة خلال تلك الفترة.