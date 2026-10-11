أعلنت حكومة بنما حالة الطوارئ، اليوم السبت، مع استمرار الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزالين قويين ضربا البلاد، وتسببا في اهتزاز المناطق السكنية لساعات. ولم تُسجل وفيات تعزى إلى الزلزالين، لكن المسؤولين أعلنوا وقوع أضرار في جميع أقاليم بنما العشرة ومنطقتين تابعتين للسكان الأصليين.

وتسبب الزلزالان اللذان وقعا أمس الجمعة، وبلغت قوتهما 7ر7 و6ر6 درجة على مقياس ريختر، في انهيار مبانٍ بالقرب من مركز الزلزال، كما أديا إلى عمليات إخلاء في أنحاء الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى.

وسجل علماء الزلازل أكثر من 100 هزة ارتدادية، بلغت قوة بعضها 8ر5 و5ر5 و2ر5 درجة.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال الأول، الذي شعر به أيضا سكان كولومبيا المجاورة، على بعد نحو 10 كيلومترات (6 أميال) جنوب غرب منطقة بيتالوزا أريبا النائية، في إقليم هيريرا وسط البلاد.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات (6 أميال).

وأعلن وزير شؤون الرئاسة خوان كارلوس أوريلاك حالة الطوارئ خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بنما سيتي، موضحا أن الأضرار شملت منازل ومدارس ومنشآت للرعاية الصحية وطرقا وفنادق.

وقالت ماليتزي ريفيرا، نائبة مدير النظام الوطني للحماية المدنية، للصحفيين إن السلطات تلقت بلاغات عن إصابة 27 شخصا، تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة.

تضرر مئات المنازل

وتركزت معظم الأضرار في أقاليم فيراجواس وهيريرا وكوكليه ولوس سانتوس، الواقعة في وسط البلاد.

وأحصت وكالة الحماية المدنية تضرر نحو 420 منزلا، وعدد مماثل تقريبا من المدارس الحكومية. كما أفادت بتضرر سبعة فنادق وما لا يقل عن 13 كنيسة وتسعة جسور جراء الزلزالين.