مدينة ألمانية تفتتح معبدا يهوديا جديدا قرب موقع معبد دمره النازيون

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افتتحت مدينة كونستانس جنوب غربي ألمانيا رسميا معبدا يهوديا جديدا أمس الأحد، بعد أكثر من ثمانية عقود من تدمير النازيين لدار العبادة اليهودية بالمدينة.

وانضم أعضاء بالجالية اليهودية يحملون مخطوطات التوراة المقدسة إلى موكب عبر أزقة البلدة القديمة على بحيرة كونستانس، سائرين من موقع الكنيس اليهودي السابق إلى المبنى الجديد على بعد حوالي 50 مترًا.

ويأتي الافتتاح بعد أربعة أسابيع من مقتل شخصين لدى محاولة متطرف يميني متطرف مسلح ببندقية ومتفجرات الدخول إلى كنيس يهودي في مدينة هاله شرقي ألمانيا.

ودعا فينفريد كريتشمان، رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبرج حيث يقع الكنيس الجديد، إلى معركة حازمة ضد معاداة السامية بمساعدة حماية إضافية من الشرطة.