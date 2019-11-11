القائم بأعمال رئيس وزراء إسبانيا يحث جميع الأحزاب على المساعدة في إنهاء الجمود السياسي

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دعا بيدرو سانشيز القائم بأعمال رئيس الوزراء في إسبانيا وزعيم حزب العمال الاشتراكي مساء الأحد "جميع الأحزاب السياسية" إلى المساعدة في إنهاء الجمود السياسي في البلاد.

وقال سانشيز "أناشد جميع الأحزاب السياسية أن تتصرف بكرم ومسؤولية لإنهاء الجمود في الموقف السياسي"، مدعيا فوز حزبه في الانتخابات.

وأشار سانشيز، دون الخوض في التفاصيل، إلى أنه سيسعى لتولي منصب رئيس الوزراءمرة أخرى، ووعد بالعمل من أجل تشكيل "حكومة تقدمية يقودها الحزب الاشتراكي".

وفي تلميح يرجح أنه موجه إلى حزب "بوكس" اليميني المتطرف، قال سانشيز إن نداءه للتعاون يشمل "جميع" الأحزاب باستثناء أولئك الذين ينشرون الكراهية.