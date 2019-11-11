رمضان صبحي: المنتخب قدم واحدة من أهم المباريات أمام غانا

عبر رمضان صبحي قائد المنتخب الوطني الأوليمبي، عن سعادته بالفوز على غانا في المباراة التي جمعهتما مساء اليوم الأثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لمنافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وقال رمضان إن البداية كانت غير جيدة ولكن الفريق دخل اللقاء متأخرا ونجح في الفوز برجولة اللاعبين، مشيرا إلى أن هناك بعض الأخطاء وضحت واللاعبون نجحوا في تفاديها والأمور سارت بشكل جيد حتى تحقق الفوز.

وأضاف قائد المنتخب أنه سعيد بالجماهير الرائعة وردة فعل الجمهور الرائع وتمنى أن يزيد العدد في المباريات المقبلة وأن يمتلئ ملعب ستاد القاهرة بالجماهير.

وشدد رمضان على أنه في الشوط الثاني شعر اللاعبون بالخطر والرغبة في الفوز وشوقي غريب المدير الفني حفز اللاعبين بصورة رائعة وطالبهم بين الشوطين بالفوز وخطأ واحد كلف الفريق هدفا مع بداية الشوط، مشيرا إلى أن الأداء أفضل بكثير عن مباراة مالي والفريق قدم واحدة من أهم اللقاءات.