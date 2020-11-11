الإمارات تدين الهجوم على إحدى المقابر في مدينة جدة

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، بشدة الاعتداء الذي استهدف احدى المقابر في مدينة جدة السعودية ، والذي أدّى إلى إصابة شخصين بجروح.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - عن استنكارها وادانتها الشديدين لهذا العمل الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأكدت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد لأمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.