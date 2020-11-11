الكنيست الإسرائيلي يقر اتفاقية السلام مع البحرين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقر الكنيست الإسرائيلي" البرلمان" اليوم الثلاثاء اتفاقية التطبيع مع البحرين.

وصوت الكنيست المكون من 120 مقعدا لصالح الاتفاقية بأغلبية 62 نائبا بينما عارضه 14 وتغيب الباقون.

وكل الذين صوتوا ضد الاتفاق هم من القائمة المشتركة، تحالف الأحزاب العربية، التي يقول أعضاؤها إن مثل هذه الاتفاقيات تدعم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ولن تحقق السلام.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكنيست قبل التصويت: "أود أن أشكر الملك حمد (بن عيسى آل خليفة)، وهو زعيم محترم وجريء، على رغبته في بناء جسر سلام بين إسرائيل والبحرين".

ويجب الآن أن تصدق الحكومة على الاتفاق .

ووافق الكنيست والحكومة على اتفاقية مماثلة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في منتصف تشرين أول/أكتوبر.

وفي أواخر الشهر الماضي، أصبح السودان ثالث دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة.