 مجلس الوزراء السوداني ناعيًا عريقات: وهب حياته كلها لقضية شعبه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الوزراء السوداني ناعيًا عريقات: وهب حياته كلها لقضية شعبه

صائب عريقات
صائب عريقات
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 8:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 8:02 ص

نعى مجلس الوزراء السوداني، الدكتور صائب عريقات أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطنية، وكبير المفاوضين الفلسطينيين، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم، أن عريقات وهب حياته كلها لقضية شعبه وما يراهُ حقّاً، وظلً وفيًا ومخلصاً لمبادئ النضال الفلسطيني، وحين حانت فرصة العودة للداخل لَزِم الأراضي الفلسطينية وعمل من داخلها إلى جانب القائد الراحل ياسر عرفات ثم الرئيس أبو مازن.
وتقدم مجلس الوزراء السوداني، بخالص التعازي للقيادة الفلسطينية في رحيل عريقات ولأسرته وزملاء نضاله.

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