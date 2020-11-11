شركة بوينج تلغي طلبيات جديدة لشراء الطائرة 737 ماكس

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية العملاقة "بوينج"، اليوم الثلاثاء، تلقيها المزيد من إخطارات إلغاء طلبيات شراء الطراز "بيونج 737 ماكس"، الموقف تشغيله منذ حوالي عام ونصف.

وقالت الشركة، في تقريرها الشهري، إنها تلقت إخطارًا إلغاء طلبيات 12 طائرة من هذا الطراز خلال أكتوبر الماضي، ليصل إجمالي عدد الطائرات التي تم إلغاء شرائها، منذ بداية الأزمة في مارس 2019 إلى 448 طائرة.

وأضافت أنها للشهر الثاني على التوالي لم تتلق أي طلبيات جديدة، مضيفة أنها سلمت خلال الشهر الماضي 13 طائرة إلى عملائها.

كانت سلطات الطيران في العالم قد قررت وقف تشغيل الطائرات من طراز بيونج 737 ماكس في مارس 2019، بعد سقوط طائرتين من الطراز الأولى في إندونيسيا في أكتوبر 2018، والثانية في إثيوبيا في مارس 2019 مما أدى إلى مصرع 346 شخصًا.

في الوقت نفسه، تكافح بوينج لمواجهة التداعيات الكارثية لجائحة فيروس كورونا المستجد على صناعة الطيران في العالم، وبالتالي على مشتريات الطائرات الجديدة.

وتأمل بوينج في إلغاء إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية لقرار حظر تحليق طائرات بوينج 737 ماكس، قبل نهاية العام الحالي، بعد أن أدخلت الشركة العديد من التحسينات والتعديلات لتعزيز عوامل السلامة والأمان في هذا الطراز.