عبد الرازق يؤكد لرئيس المجلس العالمي للتسامح عمق العلاقات بين مصر والإمارات

أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عمق ومتانة العلاقات بين الشعبين المصري والإماراتي، مشيرا إلى أن الشعب المصري يحمل محبة خاصة للشعب الإماراتي، تمتد أيضا لمستوى القيادات والعلاقة المتميزة بين الشقيقين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم /الأربعاء/، رئيس المجلس العالمي للتسامح أحمد الجروان.

وأفاد بيان لمجلس النواب بأن رئيس مجلس الشيوخ أعرب عن سعادته بزيارة رئيس المجلس العالمي للتسامح، لافتا إلى أنها تعكس عمق الأخوة ومتانة العلاقات بين الشعبين، وما يحمله الشعب المصري لشقيقه الإماراتي من محبة خاصة، مضيفا "هذه المحبة لا تقف عند الشعبين فقط، وإنما تمتد أيضا إلى مستوى القيادات، وهو ما نلمسه في العلاقة المتميزة بين الشقيقين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد".

ومن جهته، نقل الجروان تحيات وتهانئ الشيخ محمد بن زايد للمستشار عبد الوهاب الرازق على توليه رئاسة مجلس الشيوخ، متمنيا له التوفيق والسداد.. معربا عن سعادته بتولي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئاسة مجلس الشيوخ.

وأشار الجروان إلى أنه يتقدم بالتهنئة باسمه واسم المجلس العالمي للتسامح، والذي يضم في عضويته 70 دولة وكذلك كل المحبين وأصدقاء وتلامذة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، على توليه هذا المنصب.. واختتم قائلا "إنها مسئولية كبيرة، ولكن مسئولية في محلها".