اطمأن محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، على صحة المصابيْن في حادثة الاعتداء الفاشل والجبان التي وقعت في وقت سابق اليوم بالمحافظة.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأربعاء، جاء ذلك خلال زيارة لهما مساء اليوم في إحدى مستشفيات جدة حيث يتلقيان الرعاية الطبية الكاملة.



وأصيب عدة أشخاص بجروح الأربعاء في هجوم بقنبلة في احتفال بذكرى الحرب العالمية الأولى، نظمته السفارة الفرنسية، وحضره دبلوماسيون أوروبيون في مقبرة لغير المسلمين في جدة بالمملكة العربية السعودية.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح لها إن الحفل السنوي الذي أقيم لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى في مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، والذي حضره عدد من القنصليات، بما في ذلك القنصلية الفرنسية، كان هدفا لهجوم بعبوة ناسفة صباح الأربعاء، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص.







سمو الأمير مشعل بن ماجد يزور المصابين في حادثة الاعتداء بجدة ويطمئن عليهما. https://t.co/sGXoYujN2C#واس_عام pic.twitter.com/psvPKPI8nV — واس العام (@SPAregions) November 11, 2020