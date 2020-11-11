سمسم شهاب يطرح كليب «وجودك فارق»

طرح الفنان سمسم شهاب فيديو كليب جديده لأحدث أغانيه بعنوان "وجودك فارق"من كلمات أحمد غريب، لحن وتوزيع علاء غنيم،هندسه صوتيه محمد جوده، وإنتاج شريف صلاح، وإخراج حسام المهدي.

وقبل طرحها بساعات نشر شهاب برومو الاغنيه الجديده عبر صفحته الشخصيه على الفيسبوك ووجه معه رسالة لجمهوره قائلا:"منتظر دعمكم، أعلم اني اسبح ضد التيار، لكن راهنت على جمهوري وعلى الفئه المحترمه وعلى ان هناك مازال الذوق ومازال الفن موجود،انه الشعب المصري،اعلم اني راهنت على الحصان الكسبان".

ويذكر ان اخر اعمال الفنان كانت اغنية "سر المصريين" بمناسبة ثورة 30 يونيو كلمات محي حوار،ألحان وتوزيع شريف حمدان ،وهي من انتاج قطاع الاعلام والعلاقات بوزارة الداخليه، ويقوم سمسم هذه الفتره بإختيار كلمات مجموعه من الاغاني يقوم بطرحها قريبا.