قيادي بفتح ينعي صائب عريقات: خسرنا قائدا بمعنى الكلمة

نعى الدكتور أيمن الرقب، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الذي تُوفي صباح الثلاثاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، موضحًا أن الراحل كانت لديه قناعة بأن القدس في صراع مع الاحتلال.

وقال الرقب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، إن «عريقات» كانت له جولات ومواقف يشهد لها العمل الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الراحل ضمن من علموه أثناء الدراسة.

وأضاف أن الراحل كان منضالًا، فضلًا عن أنه خسارة للشعب الفلسطيني، معلقًا: «خسرنا قائدًا بمعنى الكلمة، ونأى عن الصراعات الداخلية سواء في فتح أو الفصائل الفلسطينية».

وتُوفي صباح الثلاثاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إثر إصابته بفيروس كورونا.